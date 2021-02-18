一開監視器見「女鬼貼門猛盯」！媽崩潰求助 恐怖畫面曝
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 07:48:30
不少民眾會在住家大門外安裝監視器，觀察門口的動靜。不過，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一段監視器拍下的「靈異畫面」，原PO朋友的母親一開監視器，竟看見有一位「女鬼」身影站在門口緊盯，害他們全家都嚇出一身冷汗，最後真相曝光，讓眾人全笑翻。
原PO表示，朋友家門口的監視器，晚上竟拍到門口有一個不明的人影，害朋友媽媽嚇到不敢自己先回家。畫面中可見，友人家門口16日晚間8點27分的監視器，錄下大門玻璃疑似有一個長髮、臉色慘白的女子站在原地的影像，女子一動也不動，從門的另一端望向屋外，面目相當猙獰，畫面令人看得怵目驚心。不過，原PO解釋，友人事後發現，該名長髮女子的影子，其實是一輛白色汽車輪胎反射的倒影，才讓他們鬆一口氣。貼文短短時間湧入逾2000人次按讚，引發網友熱烈討論，紛紛笑翻回應「沒仔細看還真的很像靈異照片」、「超像的，嚇死人」、「感覺像鬼新娘」、「還是鬼附身在輪胎上？」「還好你先說，不然等等一堆人頭暈」；對此，也有網友幫照片加上濾鏡，讓整張照片看起來更嚇人。（編輯：賴詠璿）