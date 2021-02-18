可樂隱藏喝法公開！老饕曝「神仙搭配」：比加檸檬更好喝
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 08:28:03
可樂是常見的氣泡飲料，不少人在吃披薩、炸雞時喜歡搭配可樂享用，也是許多大小朋友都愛的一款飲品。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，可樂加檸檬是最常見，也是最安全的一款搭配，再加入冰塊特別好喝，絕對是夏天的人氣第一名，一口喝下可樂還帶有檸檬的清香，感覺特別消暑。不過，除了加檸檬以外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也分享4款隱藏喝法，直言是「神仙搭配」！
1、生薑網傳「生薑可樂」可以驅寒、暖身，不過大多數人對於「生薑可樂」的接受度並不是這麼高。2、美式咖啡美式咖啡與可樂兩者混合後，可樂的清透感已經被咖啡完全掩蓋，肉眼可見的咖啡色和可樂焦糖色已經混為一體，一入口咖啡的醇香回甘又浸潤了整個口腔，就像喝著一杯帶有氣泡和全糖的美式咖啡。 3、檸檬茶氣泡在杯子裡不停的翻騰，兩者融合後的色澤，看著就有一股清爽感，喝起來有檸檬茶的酸澀，又有可樂作為碳酸飲料的氣泡口感，組合非常奇妙，卻絲毫不違和，也是在夏日必備的神仙單品！4、珍珠奶茶珍珠奶茶和可樂的結合，有種港式咖啡的感覺，還沒靠近杯口，一股濃郁的奶香味就飄進鼻腔，喝一口後會發現，可樂的酸甜把奶茶的味道完全覆蓋，珍珠的外皮裹著可樂的味道，別有一番風味。（編輯：賴詠璿）