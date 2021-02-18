NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

可樂隱藏喝法公開！老饕曝「神仙搭配」：比加檸檬更好喝

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 08:28:03

▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
可樂是常見的氣泡飲料，不少人在吃披薩、炸雞時喜歡搭配可樂享用，也是許多大小朋友都愛的一款飲品。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，可樂加檸檬是最常見，也是最安全的一款搭配，再加入冰塊特別好喝，絕對是夏天的人氣第一名，一口喝下可樂還帶有檸檬的清香，感覺特別消暑。不過，除了加檸檬以外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也分享4款隱藏喝法，直言是「神仙搭配」！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
1、生薑
網傳「生薑可樂」可以驅寒、暖身，不過大多數人對於「生薑可樂」的接受度並不是這麼高。
2、美式咖啡
美式咖啡與可樂兩者混合後，可樂的清透感已經被咖啡完全掩蓋，肉眼可見的咖啡色和可樂焦糖色已經混為一體，一入口咖啡的醇香回甘又浸潤了整個口腔，就像喝著一杯帶有氣泡和全糖的美式咖啡。
▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲可樂4款隱藏喝法曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
3、檸檬茶
氣泡在杯子裡不停的翻騰，兩者融合後的色澤，看著就有一股清爽感，喝起來有檸檬茶的酸澀，又有可樂作為碳酸飲料的氣泡口感，組合非常奇妙，卻絲毫不違和，也是在夏日必備的神仙單品！
4、珍珠奶茶
珍珠奶茶和可樂的結合，有種港式咖啡的感覺，還沒靠近杯口，一股濃郁的奶香味就飄進鼻腔，喝一口後會發現，可樂的酸甜把奶茶的味道完全覆蓋，珍珠的外皮裹著可樂的味道，別有一番風味。（編輯：賴詠璿）
關鍵字

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
48.39%51.61%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
68.06%31.94%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀