影／兒女友是討債集團「8+9」大姊 老媽反應卻藏滿洋蔥
影像中心/綜合報導
2021-02-22 18:00:00
普遍傳統的父母，較難接受孩子刺龍刺鳳（刺青），更深怕孩子誤入歧途，加入幫派份子。但如果是孩子深愛的另一半，形象不如預期，甚至是大家俗稱的「8+9」，家長們會是怎麼樣的反應呢？Youtube頻道「油條兄弟」想出了新的整人企劃，成員迪哥帶著手臂刺滿龍鳳，且從事討債行業的假女友，與媽媽初相見就談論婚事，媽媽的反應卻出乎眾人意料！
影片中我們可以看見，迪哥媽媽對於假女友身上的刺青並不以為然，就算知道兩人相識不久就有孩子，還是站在尊重兩人的選擇。聽見假女友「江湖味道」十足的通話台詞，雖有遲疑稍稍瞄了一眼，但仍是站在支持孩子選擇的立場上，詢問兩人什麼時候想登記等等，並給予誠心的祝福，為他們禱告。 直到最後假女友「吃醋」前女友來電，往迪哥臉上潑水的誇張戲碼，不夠成熟、沒有禮貌的態度，才讓迪哥媽媽明顯面有難色。等假女友離去後，迪哥媽媽便以「女生太過強勢」等，似乎與孩子不太適合，給予些許意見與建議，希望孩子能夠聽聽、參考看看。到了影片最後，媽媽被告知其實是在拍攝整人企劃，才鬆了一口氣，並笑成一團。迪哥得知媽媽的真實反應，也感動直喊「媽，我愛你」。影片一發出，網友也表示這項企劃非常有趣，也惡整得很成功！（助理編輯：闕靖潔）