求職妹年後狂投履歷卻0回應！內行揭「致命原因」：聰明
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 08:59:40
不少人在公司苦撐一年後，都會領完年終以及放完年假才提出離職，因此就有所謂的「年後轉職潮」出現，而在這時候通常都有大量的職位釋出，也有不少人在尋覓工作。不過，就有網友分享自己年後「狂投履歷」卻都沒有得到回應，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「過年結束了有沒有人跟我一樣還在找工作的......好像也沒有真的年後工作比較多的感覺，已經投了一堆履歷都沒有回應，好想趕快上班賺錢啊嗚嗚，祝福大家找工作一切順利」。貼文一出，網友紛紛回應「工作急不來，越急著找工作，進去就是一些比較不好的」、「沒已讀的真的好多，已讀了沒下落的也好多，大家加油」、「年後找工作+1，一起加油」、「我也還在找，你不孤單！加油喔」、「寧缺勿濫，如果經濟許可的話」。另外，則是有不少人點破關鍵「最近才剛開工上班，公司當然還沒陸續開缺啊，過幾天之後啦」、「這年後太快啦！而且228離很近，有些聰明得很，放完228才要閃」、「大家都在等228連假，不好找」、「疫情有影響，轉職率不高難免有影響」、「228之後到清明才是轉職旺季啦！這次過年離228那麼近，大家都想放完再閃」。（編輯：張嘉哲）