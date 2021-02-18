「葉菜類」冰沒2天就枯掉！內行曝妙招：放2周都還很翠綠

現代人生活忙碌，不少人上超市、賣場採買食材時，都會一次購入一周的量，其中，葉菜類較不耐久放，常常放幾天就開始枯黃。而近日有網友就在PTT請益大家「葉菜類東西如何保存？」釣出內行分享妙招。

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原PO在PTT「cookclub」板表示，每次買九層塔、香菜等葉菜類，放冰箱沒2天就枯掉了，讓他覺得好可惜。他也透露，自己之前在PTT學到一招是對付蔥的，就是把蔥泡在水裡養，但泡太久還是會爛掉，他並困惑地詢問大家「除了跟菜販凹說送一小把讓我炒菜，還有什麼方式可以保存九層塔、香菜？以上苦惱，請求增援。」

▲網友在PTT討論香菜、九層塔等葉菜類該如何保存。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「香菜我是切碎丟冷凍，要用時不要解凍直接用」、「香菜就用多少買多少」、「九層塔直接種一盆很方便」「裝在保鮮盒在冰可以放久一點」、「九層塔我都種盆在陽台，要用再摘。蔥可以切成蔥花放保鮮盒丟冷凍保存，根部留下幾公分種土裡也會再長出新蔥，可以再利用一次」、「九層塔看能不能凹到有根的，種土裡就會長一堆了」。

另還有行家直指「九層塔要先挑過擦乾，用廚房紙巾灑幾滴水，整個包裝後裝袋，放冰箱冷藏，可以延緩變黑，我試過真的有效」、「香菜用保鮮盒裝水淹過根部放冰箱，3-4天換一次水如果有發黃葉片要挑掉，我試過放兩週都還很翠綠」、「香菜放杯子裡加水淹過根部，塑膠袋套起來用橡皮筋固定，放冰箱可以放兩周，完全不會爛掉！」（編輯：許苡晴）