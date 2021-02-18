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吃袋裝泡麵一拆愣住！「神秘好禮1+1」　眾驚：可求婚喔

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 10:45:44

▲網友分享吃袋裝泡麵時，一拆開讓他非常傻眼。（圖／爆怨公社）
▲網友分享吃袋裝泡麵時，一拆開讓他非常傻眼。（圖／爆怨公社）
泡麵因其便利性的特性，不少人都會拿來當宵夜甚至是正餐，而泡麵又分為碗裝泡麵以及袋裝泡麵兩種，袋裝泡麵雖然要自己準備廚具料理，但可以隨意加自己想吃的料，且價格較便宜，深受不少民眾喜愛。近日，就有網友分享吃袋裝泡麵時，一拆封讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨公社」貼文指出「我只是想煮一下泡麵，我的粉包勒，給我二包油要幹嘛啦？」只見貼出的照片中，拆開的包裝內只有兩包油包，並沒有調味湯粉，以正常的袋裝泡麵來說，配置是一包調味湯粉、油包以及麵體。
▲原來，該網友拿到的袋裝泡麵並沒有調味粉包，只有兩包油包。（圖／爆怨公社）
▲原來，該網友拿到的袋裝泡麵並沒有調味粉包，只有兩包油包。（圖／爆怨公社）
貼文一出，網友紛紛回應「從來沒遇過，你可以去簽樂透」、「哇賽！趕快找到兩包粉的人啊，可以求婚欸，命中註定配對你」、「可以找拿到兩包粉的煮成一碗....」、「趕快找一下誰家買了泡麵沒油包的」、「期待拿到兩包粉包的來相認」、「這找到兩包粉的可以結婚了，機率多低啊」、「從沒看過這種...神秘好禮1+1啦」。
而就在眾人一片打鬧之際，就有網友貼出照片表示「我的油包勒....」只見照片貼出的，果真跟原PO的泡麵品牌一模一樣，而該網友的內裝則是沒有油包，是兩包調味湯粉，讓不少人朝聖表示「這難得的緣分XD」、「現成的配對成功啦！」（編輯：張嘉哲）
▲而有網友則是PO出拿到同款泡麵兩包粉包的圖片。（圖／爆怨公社）
▲而有網友則是PO出拿到同款泡麵兩包粉包的圖片。（圖／爆怨公社）
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2021-02-17-2021-02-23

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不會
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