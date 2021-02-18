過年想躲家長！老師偷改「中二名」被抓到 下場讓網笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 11:05:41
許多人在過年期間都會返鄉和家人團聚，因而將工作的事情歇一會。對此，就有老師分享，為了躲避眾多家長的問候訊息，每年都會偷偷改掉LINE上的名稱，而他今年將名字改成知名動漫歌曲，沒想到最後還是被家長發現，讓他瞬間出糗，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，許多老師都知道，在假日常常會收到家長的訊息，他因為不想被打擾，所以都會偷偷的把LINE名稱改掉，通常會用英文名字來躲避家長們的問候，這招也達到了不錯的效果，在年假的前幾天完全沒有家長找到他。原PO發覺真的沒有家長能找到他，於是便得意忘形的將名稱改成知名動漫歌曲《殘酷天使》，心想「要反串就來個大一點的」，結果就被群組裡的家長找到，甚至標記原PO「殘酷天使老師新年快樂」，還問「為甚麼天使要殘酷呢？」這讓他瞬間崩潰，「媽媽對不起，因為我的殘酷地『殘』…是腦殘的『殘』」。許多網友也紛紛回應，「這真的很好笑，丟臉到哭」、「再囂張阿，被標記也太好笑」、「說過年被侄子亂改名子，你不尷尬，尷尬的是大家哈哈哈哈」、「看完這篇我又聽了一遍殘酷天使」、「這真的是滿丟臉的」、「竟然被標記，太好笑了吧」、「媽媽的問題也太可愛」、「尷尬癌末期了」。（編輯：許智超）