找錢拿到「穿孔10元硬幣」霧煞煞！暗黑用途抖出：不得了
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 11:28:24
你有看過這樣的硬幣嗎？昨（17）日有名網友指出，自己到飲料店買完東西後，店員所找的零錢中，有枚10元硬幣竟然被穿孔，原PO甚至貼出照片證明。對此，就引來許多老江湖曝光真正用途，而引來熱議。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己到飲料店買飲料時，拿了100元鈔票給店員找錢，當下沒仔細查看就收了起來。等到回家時，才發現拿到的10元硬幣上有個洞孔。隨後原PO也貼出照片，只見畫面中為一枚發行於民國73年的10元硬幣，上頭疑似遭人打孔。照片一曝光，隨即引來眾人熱議，「綁條線拿去丟許願池，沒丟到不算數可以拿回來重丟」、「小時候收過幾次，結果都不見了……」、「我有一個古早的5元大硬幣，上面也是有鑽洞，不知道幹嘛用的」、「我們店裡也有一個欸，但被收起來了」、「用一條紅色的繩子穿過去綁起來，掛在脖子上當項鍊」。留言中也有人解答真相，「這個是我在國小時看過的，同學有人用這種幣買飲料販賣機」、「這個10元硬幣是外掛，專搞投幣機」、「73年和75年的硬幣，那個年代，綁線刷任何投幣式的機器」、「娃娃機、飲料販賣機，反正可以投幣的機器都怕這種硬幣」、「這個是販賣機台的天敵啊！」、「這個拿去玩娃娃機，我看是不得了了」。不過也要提醒民眾，根據《妨害國幣懲治條例》第5條，故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金，若故意損毀幣券，恐會有觸法的疑慮。（編輯：陳雅雲）