為什麼Google要你勾「我不是機器人」？專家揭露背後真相
文/NOW電玩
2021-02-18 12:47:52
「我不是機器人」，相信在瀏覽各種網站、躍登入會員的時候，常常會看到這個驗證機制，對於我們這種真正是人類的使用者來說只要打個勾就沒問題。但你曾經想過為什麼只要勾個勾，網站就知道你真的不是機器人呢？近日日本媒體就訪問到了專職於情報保護的大久保隆夫教授，談談「我不是機器人」的歷史與機制。
其實只要是網站，多多少少都曾受到惡意程式（Bot）的攻擊，尤其是有會員系統的網站，這些 Bot 就會大量進行註冊並對網站造成負擔。因此網站必須要有一種認定「現在這在進行操作的用戶究竟是人類還是Bot」的機制。大久保隆夫指出，這種機制的總稱就叫做「CAPTCHA」，而Google提供的機制則叫做「reCAPTCHA」，常看到的「我不是機器人」就是Google的「reCAPTCHA」服務。雖然現在的「reCAPTCHA」最常出現的是「我不是機器人」，但相信它的前身大家也一定都看過，那就是會出現各種歪七扭八的英文字圖片，並要求用戶輸入。之後AI慢慢變聰明，進化到現在的「我不是機器人」。那麼重點來了，「我不是機器人」如何知道你真的不是機器人呢？大久保隆夫說，其實當我們到達網站的那個瞬間開始，「reCAPTCHA」就已經開始它的工作。它會記錄用戶現在使用的瀏覽器、游標軌跡、點擊次數、頁面捲動狀況等，來判斷現在這個用戶到底是不是機器人。也就是說，在用戶點下「我不是機器人」之前，系統就已經做出判斷。當然有些部分無法準確判斷，這時候就會跳出「選取圖片」的機制，例如選消防栓、電線桿等等，再進一步的判斷。至於為什麼一開始的扭曲文字 Google 不再使用呢？這是因為 Bot 也先進到可以正確的識別扭曲文字（9成9），反倒是人類只有約不到5成的正確率，因此有必要研發出全新的識別方式，成果就是現在看到的「我不是機器人」。等到哪一天 Bot 再次進化，現在我們熟悉的「我不是機器人」也會慢慢地消失在歷史的洪流之中吧。