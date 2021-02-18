面試突問父母工作！他一回答秒被趕走 網揭真相：不敢用
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 12:09:08
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己在當兵前收到面試邀約，到場後對方詢問了他父母的工作，沒想到他誠實回答後，卻收到讓人傻眼的回應。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己在當兵前收到一間工廠的面試邀約，隨後他也點頭答應，準時到對方公司面試。一到現場後，原PO就先等了將近1個半小時，才等到面試的主管出現，「但我想可能是處理一些公事delay我還不在意，比較讓我非常傻眼的是接下來的面試過程。」原PO緊接著透露，面試時主管看了下父母親的工作性質，就立馬詢問了「是待哪間公司」，但當原PO誠實回答後，對方直接回應「你怎麼不去你父母親的公司上班怎麼會跑來我們」，一聽到這樣的回答就讓原PO十分傻眼，無奈直呼「你們叫我來結果又叫我去我爸媽的公司上班，你們這樣的做法不就是趕走新鮮人？就因為我爸媽待的是上市上櫃的公司就講這句話我都完全無言了」。不僅如此，他還透露主管面試時告知他，不管新鮮人不管國立還是私立都同樣起薪23800元。最終原PO選擇拒絕該工作機會，不過他就驚喜透露結局，「當兵期間由於是服替代役在市府上班，就趁著榮譽假去台積電面試」，最後幸運能在退伍後到南科台積電當作業員。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「這就是做業績，只是用各種理由把你氣走而已」、「主管面試遲到，直接掰了吧！父母公司又不是孩子想去就能去！很奇怪的問題」、「人資缺業績，公司根本不缺人」、「父母開公司的確實不少主管不敢用，怕跑回去」。但亦有人提出不同看法，「這問題真的沒有不正常，我在做招募實習，問這些問題都是想要更了解你的想法」、「我不覺得有哪裡不正常的阿！為什麼比較好的公司不去，來我們公司的理由是啥？這不是每個面試官都會問的問題嗎？不過薪水真的低」。（編輯：陳雅雲）