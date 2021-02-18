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挑戰包金魚蝦餃！人妻曝「最後成品」超母湯：根本是異形

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 12:05:00

▲有網友挑戰做「金魚蝦餃」，成果卻讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢1公社》及 《Minmin Chang》臉書）
▲有網友挑戰做「金魚蝦餃」，成果卻讓她哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢1公社》及 《Minmin Chang》臉書）
日前有網友利用蝦仁、豬絞肉、芹菜，創造出超精緻的「金魚蝦餃」，可愛剔透的外型引發一陣熱潮。近日，就有人妻看到照片後，忍不住動手挑戰「金魚蝦餃」，沒想到成品卻讓她哭笑不得，就連女兒也不禁直呼「媽媽，牠的頭好可怕」，貼文也引起網友熱議。
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原PO在《爆廢1公社》表示，日前挑戰做「金魚蝦餃」，沒想到跟朋友分享後，都鼓勵她上網分享，「說我好棒！包得很像！我包的是異形水餃，是不是看著你發寒了呢」，奇特的模樣也讓女兒忍不住說，「媽媽，他的頭好可怕」。
▲原PO做蝦餃竟變成「異形水餃」，連女兒看了都害怕。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲原PO做蝦餃竟變成「異形水餃」，連女兒看了都害怕。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「這水餃……我吃不下」、「血淋淋餃子」、「要做惡夢了，別人的是捨不得吃，你的是不敢吃」、「求小孩心理陰影」、「這個眼睛瞪的我好害怕」、「生前應該是有什麼冤屈」、「這魚水餃説牠死的不瞑目」、「妳包的，我只敢從尾巴開始吞欸」。
不過，也有人貼心的安慰原PO，「好有心的媽媽喔」、「雖然不可愛，但是有特色」、「其實乍看還不錯啊」、「如果是我……可能更慘」、「看起來像個魚已經不錯了！如果是我，可能變成血肉模糊一坨一坨」、「我也有做，也是一個驚悚」、「每天包，有一天一定會成功的」。（編輯：許智超）
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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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