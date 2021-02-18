立法院26日開議 蘇貞昌將報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備
記者吳承翰／台北報導
2021-02-18 12:11:29
立法院第十屆第三會期開議日期確定，今（18）日上午立法院長游錫堃召集朝野協商，國民黨團、民進黨團、民眾黨團、時代力量黨團決議於2月26日（下周五），邀請行政院長蘇貞昌赴立法院針對COVID-19篩檢、疫苗整備、百億養豬基金進行專案報告，並備質詢。質詢由民進黨團推派9人、國民黨團推派7人、民眾黨團及時代力量各推派2人。
游錫堃上午10點邀集朝野黨團協商開議日，國民黨團率先發難，書記長鄭麗文指出民眾相當關心疫苗採購進度，蘇貞昌有必要進行做專案報告給國人交代，此外還有新冠肺炎篩檢、百億養豬基金也應做專報。民眾黨團、時代力量也附和鄭麗文的說法，民眾黨團副總召高虹安認為，先進行專報有助於未來的總質詢、分組質詢，立委們才有立論基礎。高表示上個會期她引用媒體報導當質詢依據，都被反駁是假消息，既然如此，官方應該有統一版本；時代力量副總召陳椒華也支持先進行專案報告。而民進黨團總召柯建銘主張施政報告也能講疫苗採購進度、養豬基金，不需要再另排專案報告，但基於朝野和諧，他同意開議日當天進行專報。最後朝野協商決議，26日（下周五）邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項之專案報告，並備質詢。質詢人數由民進黨黨團推派9人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人；3月2日邀請蘇貞昌到立法院進行施政方針報告，並備質詢，分別由民進黨團推派4人，國民黨團推派2人，民眾黨團及時代力量各推派1人。