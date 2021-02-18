立法院26日開議　蘇貞昌將報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備

我是廣告 請繼續往下閱讀

邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項之專案報告，並備質詢。質詢人數由民進黨黨團推派9人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人；3月2日邀請蘇貞昌到立法院進行施政方針報告，並備質詢，分別由民進黨團推派4人，國民黨團推派2人，民眾黨團及時代力量各推派1人。