好市多ATM旁「詭異機器」狂發聲！真實功能揭曉：很神奇
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 13:16:16
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有網友指出，在賣場內提款機附近，發現有一台小型機器不斷發出高頻聲，讓他好奇背後用途。對此，就引來許多行家解答真相。
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示在好市多賣場內，發現提款機附近有一台長方形的小型機器，這就讓原PO納悶提問「有人知道這個是幹嘛的嗎？一直發出刺耳的高頻聲」。問題一曝光，隨即引來許多網友歪樓討論，直言「腦波控制器，你沒發現你正要領錢了嗎」、「當你的村莊被攻擊的時候會廣播」、「腦波弱的人就會聽到.....買買買...」、「會發出洗腦頻率！叫妳多買一點的催眠音波」。留言中就有行家解答真正功能，「趕老鼠的，正常來說..人類聽不太到才是」、「趨鼠，聽得到，表示你還年輕，像我耳朵很早就震壞，那種高頻，老早就沒法聽到了」、「驅趕老鼠用的，但聽說年輕人比較會聽的到那音頻，你應該是年輕人」、「超音波驅蟲+驅鼠+驅鳥器，我們公司廢棄物回收區有放1台相同功能的，在附近覓食的老鼠都跑光了，很神奇」、「超音波驅蟲鼠器」。（編輯：陳雅雲）