泰國移工爽領10萬年終！內行見「1點」狂搖頭：都是假象
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 13:41:20
辛苦工作了一整年，不少公司企業都會給出年終獎金，讓員工能回鄉過好年。近日，就有網友分享，他有一個泰國朋友在桃園某公司上班，雖然其薪資才23K，但是年終獎金卻有約10萬元，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
原PO在《爆廢1公社》表示，他有一個泰國的移工朋友，對方向他秀出自己的「年終獎金發放明細表」，而上頭的金額卻讓他非常羨慕，可以看到這名朋友的年資僅1.02年，每月薪資可領2萬3800元。雖然薪水沒有很高，但仔細一看，就可以發現他的年終發放金額竟高達10萬7100元，年資獎金則有3967元，扣除稅額、健保費用後，總計仍可實領9萬757元，讓原PO忍不住說「移工的年終…」。許多網友也紛紛回應，「我覺得他們付出這麼多，得到這樣我覺得是必須的」、「我做快10年了沒有領過2個月」、「好棒！他一定很努力」、「台灣人很多人年終比移工還不如」、「他們是真的很拼，很多工作是台灣人嫌髒嫌累還有危險性的工作」、「他們真的都很任勞，不會也不敢擺爛」、「這個賺的也是辛苦錢」。不過，也有人點出一個細節，月薪加上年終，平均一個月也才3萬元，這樣算年終只是看起來比較多，「醒醒！老闆從你薪資裡面省出來的錢，過年前還給你罷了」、「這年終只是假象，內行人都知道」、「平均一個月也才3萬元，難道在座各位都比他們領得少嗎」、「誰願意一個月領23K、月休4日，我也讓老闆發9萬元年終給你」。（編輯：許智超）