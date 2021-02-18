搭完高鐵喊「下次絕不坐」！男抖出真實理由 乘客全認了
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 13:55:04
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，近日就有網友分享自己搭完高鐵之後，以後再也不搭了，原因曝光後引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「返鄉從台北搭到台中只要七百多元，覺得很划算就搭，結果高鐵到台中新烏日站之後，我直接搭計程車回去，計程車費就要500多，XX的，高鐵票只要七百多元，計程車就要五百多，下次不搭了」。貼文一出，網友紛紛回應「有感+1....台中新烏日站真的離市區太遠」、「真的...回個台中好像坐高鐵回高雄一樣」、「台南也是啊，從我家到高鐵站要600耶，車票還1350....真的頭痛」、「還是坐客運實在，搭完計程車還有餘錢吃飯」、「高鐵站除了雙北桃園、高雄外，其他真的沒辦法蓋在市區，土地要徵收太難，才會都在比較偏僻的地方」。不過，也有人表示「接駁車跟台鐵可以搭啊....不趕時間的話」、「高鐵有盡力改善啦，接駁車跟台鐵都不少班吧」；不過，也有人認為「都趕時間搭高鐵了，誰要這麼不方便」、「都買高鐵了當然是想省時間，誰想搭接駁車跟高鐵....但這題已經無解了」。（編輯：張嘉哲）