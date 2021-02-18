「男友狂抱怨工作」女超崩潰！過來人揭4點建議：分手吧
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 14:13:18
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何排解工作上的負能量也是必須學會的技巧。因此近日就有一位女網友上網表示「自己的男友超愛抱怨工作」，讓他很崩潰，對此就有過來人揭露了4點建議，直言「改不了就分手吧」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「男友很愛抱怨工作」的文章表示，「男友目前是一位上班族，但也許是因為工作上的同事，大多年紀都比較大，容易倚老賣老，導致男友做事常常會綁手綁腳，受到控制」，原PO接著說「他的無奈及委屈我雖無法百分百懂，但起碼也能知道那種上班的氛圍必定是很壓抑及痛苦的，也因為知道他的辛苦，所以交往的過程也都盡量聽他抱怨，當個專心的聆聽者。但最近的自己也深陷工作的低潮，這讓我已經無法在像以前一樣單方面聽他抱怨，且他埋怨的程度幾乎是我們只要有任何訊息或是見面都可以至少抱怨一件事情，久了我竟然不知道該跟他聊些什麼」。原PO也指出「每次聊到別的話題，他又常常會再繞回工作...如果另一半這樣的狀況，你們會如何表明自己的感受但又同時不會傷害對方想找人傾訴時的脆弱心情呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有過來人建議了4個方法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「會抱怨的就是會抱怨，你聽他抱怨，但不要聽進去影響心情就好」、「有能力就做好自己的，沒能力就調整心態有啥好抱怨，抗壓性這麼低我建議還是快分手」、「愛抱怨的人做什麼都可以抱怨啦，今天抱怨工作明天抱怨生活以後抱怨妻小，我覺得還是快點分手」、「這種人生活沒有開心事可以講，整天負面情緒很可怕」、「叫他換工作啊，換了還是抱怨就知道誰的問題」。而有一位過來人指出「如果不想現在就提分手，唯一能做的就是設下界限」，更提出了4點建議，首先是「見面時若他馬上抱怨，還是聽他說，但是找個時間點打斷他『我們先點餐吧』或是「這樣好辛苦喔，那你最近有沒有做什麼讓自己放鬆一點？有玩上次你跟我說的手遊嗎？』讓他轉而講一些別的、他有興趣的話題」，再來是「限制抱怨的時間，他每次開始抱怨時，先跟他說幾分鐘之後你要去忙，『寶貝，我很想聽你講，但是15分鐘之後我要去開會，先跟你說一下』，之後時間到了不管你有沒有事，都要結束對話。每次聽他抱怨不要超過15分鐘，不然妳自己會很累」，第三則是「妳偶爾也要跟他說『我最近工作也不是很順，因為brabra』，然後觀察他有沒有停下來聽你講。如果他沒有，或是很敷衍說『你那個還好啦，我同事才扯』，那該分就分，他如果不能跟你平等互動，談這戀愛有何意義」，最後「可以試著問他『寶貝你好像這樣超過三個月了，有沒有找人幫你忙或是找人請教看看？比如你上司？』看他的回應你可以判斷他想不想，改變現狀，他如果不想而只想抱怨，這是上天給你的一個暗示，分手為上策」。（編輯：王柏文）