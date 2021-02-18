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好市多被奧客退貨超虧？眾反揭「1優勢」：其實真的賺到

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 14:53:09｜2021-02-18 14:58:41

▲賣過期 1 年麻辣鍋！好市多急道歉退貨，網怒：「早就吃光光。」（圖／公關照片）
▲網友討論「好市多的退貨機制」其實並沒有那麼的虧，還有其他作用。（圖／公關照片）
美式賣場好市多因為品項特殊與價格實惠，再加上售後服務與退換貨機制等，深受不少人喜愛，不過最近卻傳出有父子將「韓國部隊火鍋」吃到剩下沒幾口拿去退貨，甚至前一陣子有婦女拿著枯萎的盆栽要退貨等等。對此，就有網友討論「其實好市多退貨機制沒你想像中虧」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「這種吃到剩一兩口算還好，有次在好市多買過一次難吃至極的食品，但煮下去，包裝也丟垃圾桶，不大想打包拿回好市多，想說算了自認倒楣，過一個月後到好市多買牛奶，看到之前買過難吃食品還在商品區販賣，整個情緒起來，走到退貨區辦退貨，經過一番交涉後最後還是給退」。
▲先前有網友撞見有婦人拿著枯萎的盆栽退貨。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲先前有網友撞見有婦人拿著枯萎的盆栽退貨。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
「至於我有沒有被列黑名單不給續卡，當然沒有，每年在好市多花費越來越高，但退貨金額不高，購買品項比一開始加入好市多會員多很多，尤其水果、食品等，大多在好市多購買，畢竟吃到難吃會退，難用可退，造就敢買敢用敢嚐鮮，好吃好用日後繼續買的風氣，好市多退貨機制真的沒想像中虧」。
貼文一出，網友紛紛回應「照好市多規定走，但台灣正義魔人太多」、「推，好市多的退貨機制目的就是加速淘汰爛貨，結果在台灣只會被拿來鞭屍」、「能加速淘汰較差勁商品+1，且喜歡的真的會繼續買」、「如果發現同一件商品被退很多次，也能加快商品淘汰吧」、「我覺得跟著好市多規定走沒問題，變相加快差勁商品脫離市場，其實真的也算賺到」。（編輯：張嘉哲）
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