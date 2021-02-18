相識6天「閃婚丹麥男」遭酸！台灣太太爆內幕：我很努力

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前因為PO出一則影片，並自爆倆人是透過交友軟體相識，只過了6天就閃婚的過程。不過，影片一出，許多網友對於這段婚姻並不看好，甚至開始冷嘲熱諷。對此，台灣太太高EQ回應了，並在臉書寫下勵志長文，直言「我用了7年的時間，很努力讓自己從醜小鴨變成心中的女神，我真的花了極大的努力」。

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「丹麥先生x台灣太太」在臉書粉專的簡介中指出，倆人在2021年1月12日第一次見面，並於15號約會，接著在18號就登記，「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記」。此外，他們15日也在YouTube頻道上曝光首部短片，至今觀看次數已高達3.9萬，但影片一出，網友們幾乎都在嘲諷他們，對於該段戀情相當不看好，像是「丹麥先生要好好保護自己啊」、「『丹』親媽媽」、「丹麥先生小心，台灣女孩很會騙人的」、「六天是連對視都還很害羞的階段欸，直接結婚...」、「如果男的跑了就變成丹親媽媽了」、「單親媽媽 X 健保爸爸」。

▲網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出一則影片，透露倆人是透過交友軟體認識的，只過了6天就閃婚。（圖／翻攝自YouTube丹麥先生X台灣太太 ）

她也坦言自己的愛情史，「丹麥先生是我正式的第一段戀情、最後也成為我唯一摯愛的老公。因爲我從小讀教會學校長大、19歲受洗成為基督徒、15歲簽了貞節卡(拒絕婚前性行為)、忙碌7年光陰都在工作、很多曖昧的感情最後都告吹，因此沒有談過正式的一段感情」。

她也提到，因為過去自己有被渣男騙過、借過錢的經驗，「讓我痛定思痛，決定要好好學習兩性感情的知識」，因此她也曾自己到圖書館研究了許多兩性相處知識的書、花了近十萬購買兩性線上課程、看了YouTube 幾乎所有在教兩性的影片、學習打扮、努力健身、學習高情商、努力提升自己的能力與價值，「我用了七年的時間，很努力讓自己從醜小鴨變自己心中的女神。目的是要，有天我男神出現時，我可以成為他的女神。因此我把以下特質轉換到我自己的身上：高情商、幽默、內涵、有自己的事業、健身模特兒的身材、好看的臉蛋........，這些我真的花了極大的努力」。

▲網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出一則影片，透露倆人是透過交友軟體認識的，只過了6天就閃婚。（圖／翻攝自YouTube丹麥先生X台灣太太 ）

至於到底如何在不到一週內，決定閃嫁丹麥先生，她也表示自己用了單身7年的時間認識自己、了解自己適合什麼、要什麼，然後知道自己適合的另一半需要具備什麼樣的條件跟素質，「當對的人一出現，可以馬上發現」，最後她在文末也直呼，「非常感謝上帝，加上自己自身的努力，讓自己一切心中渴望，全部實現在我的現實生活當中。現在的人生很美好、很幸福。所有人生夢想都達成的開掛的人生，因為我曾經超級無敵努力。台灣太太在此，謝謝大家的關注。我要繼續找我老公撒嬌了，掰掰」。（編輯：郭佩蓉）

▲「丹麥先生x台灣太太」在臉書PO文全文。（圖／翻攝自 丹麥先生x台灣太太 臉書粉專）