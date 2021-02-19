房市／新竹車站前後將縫合 周邊已熱銷
財經中心/綜合報導
2021-02-19 08:00:00
去年新竹房市熱絡，新竹火車站周邊受整體買氣拉抬，紛紛推案，房價上揚，未來還有行政院前瞻基礎建設新竹大車站計畫「縫合」前站、後站區域不均，後續看好。
新竹市近期的重大公共建設為大車站計畫，根據市府資料顯示，大車站計畫總工程經費共65.3億，預估需10年工期；去年9月新竹大車站計畫完成可行性研究報告，並通過交通部與行政院核定，獲編列5.5億預算，作為110年與111年執行大車站細部設計與部分工程經費，於111年動工。新竹市府表示，過去新竹火車站的鐵路將城市一切為二，造成前後站發展失衡，大車站平台可以縫合都市紋理，將以1座百年古蹟，打造2座南北公園，整合輕軌、火車、轉運站3個車站，將跨站平台四周連結，整合周邊5處開發區，串聯新竹前後站的重要樞紐。而位於新竹火車站後站的商圈屬南大商圈與學府商圈，未來若大車站計畫動工，對區域是一大利多。對此，信義房屋南大店店長侯景祥表示，雖然大車站建設還未動工，不過去年年房地產景氣熱絡，建商看好房市趁熱推案，市區內增加許多新建案，有的還在預售階段，有的已是成屋，受整體環境拉抬，新成屋普遍漲1至2成，中古屋約1成， 侯景祥進一步表示，新成屋漲幅高的原因還是來自新竹科學園區的購買力道強勁，且大多偏愛購買屋齡較新的電梯大樓所致；根據信義房屋統計火車站周邊站點實價登錄資料，去年全年的住宅均價為29.39萬，與前年同期23.81萬相比，成長23%，顯見新成屋的房價拉抬整體房價。侯景祥表示，若是屋齡20年以上的電梯大樓，每坪單價約落在16至20萬；屋齡10年內的大樓則是25至30萬，這類型的產品去化速度快，新大樓則是每坪單價30萬起跳。