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工程師想追甜美直播主！月薪7萬「未達標」　殘酷真相曝

編輯中心/綜合報導

2021-02-18 17:37:16｜2021-02-18 17:38:04

▲電腦、直播主（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有一名月薪7萬的男網友，打算追求心儀的直播主，卻被不少網友勸退。（圖／翻攝PhotoAC）
網路時代的來臨，多數人的娛樂習慣也從傳統有線電視轉移至網路上，更讓「直播主」此行業擁有無窮商業潛力。就有一名月薪7萬的男網友，打算追求心儀的直播主，不過自己未能達到對方開出的標準條件，也讓他心生疑惑發問「在眾多擇偶條件中，薪水有很重要嗎？」問題曝光後也引發討論，更有同為女直播主的網友感嘆回應「光你想在直播圈找另一半這件事就真的是好傻好天真了」。
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一名男網友在論壇《Dcard》上訴說心聲，「最近在twitch發現一個可愛直播主的台，聽得出來她是個很聰明的女生，聊到理想型時，說自己的工作薪水不錯，希望找到一個可以一起享樂的男友，寧缺勿濫，所以男友月薪至少要十萬」。
▲有同樣從事直播主的女網友，苦勸原po不要陷入泥沼。（圖／翻攝Dcard）
▲有同樣從事直播主的女網友，苦勸原po不要陷入泥沼。（圖／翻攝Dcard）
雖然原po是工程師月薪7萬，收入部分未達成這位女直播主的要求，不過他認為「我除了薪水其他都符合她的理想條件，長相乾淨斯文、講話幽默，平時也有健身習慣」；原po也坦承，最近有在斗內她，平時也會私聊，最近要約她出去，因此想先上來問問大家看法「眾多擇偶條件中，薪水有很重要嗎？」
問題曝光後隨即引發討論，不少人則紛紛勸退，「她都說男友至少月薪十萬這種話了，為何怕她不敢說實話？直問就是了」、「用錢買心開始就觀念錯誤，何知哪天又被買走」、「勸你不要想追直播主，會很痛苦，過來人的勸告」、「聰明的直播主應該知道自己單身收到的抖內比較多吧」、「錢沒了人自然也沒了」；另外也有同為直播主的女網友苦言相勸，「身為一個直播主，我只能跟你說歡場無真愛，施主保重。光你想在直播圈找另一半這件事就真的是好傻好天真了」。（編輯：潘毅）
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交往前該「試車」嗎 ？

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2021-02-17-2021-02-23

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不會
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2021-02-15-2021-02-21
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