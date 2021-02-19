房市／新大樓高樓層 為何不能配置瓦斯爐？
財經中心/綜合報導
2021-02-19 08:30:00
有網友賞屋時，發現許多電梯大樓的兩房多配備IH爐（智慧觸控電磁爐），在PTT的home-sale好奇發問「現在新大樓都沒有配備瓦斯爐嗎？」專家表示，根據法規，出於消防安全考量，超過16樓以上若要設置瓦斯爐，需要有獨立廚房區隔，因此現在許多高樓層小宅，設置開放式廚房，只能配備IH爐。
根據建築技術規則第243條表示，高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。法規的起源仍是來自消防安全，信義房屋代銷事業部規劃組表示，因為高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上，雲梯車不易救災，因此依照法規，超過十六層樓以上，廚房若要用明火，要做防火區劃，例如做獨立廚房、設置具有一小時以上防火時效的牆壁，與後陽台的門窗也要設置防火門窗，樓地板也需區化分隔。現在許多大樓是超高層大樓，兩房坪數很小，多做開放式廚房，因此只能配備IH爐，再加上有的小宅也沒有後陽台，沒有空間可以掛瓦斯管線、瓦斯錶等。信義房屋代銷事業部規劃組說，IH爐雖相對安全，但有六至七成的民眾都不愛用，因為IH爐很耗電，使用IH爐的電費比瓦斯爐的瓦斯費高上許多，且主婦大多習慣以明火烹調，料理方式較不受限，因此有的建商會將整棟大樓16樓以上廚房配備IH爐、16樓以下廚房配備瓦斯爐的情形。