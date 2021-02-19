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房市／高熱度　信義代銷雙北桃園大量推案

財經中心/綜合報導

2021-02-19 12:30:00

台北科技走廊
▲南港是「台北科技走廊」的發展重心。(圖／信義代銷)
信義代銷持續名列北台灣十大代銷，2021年將持續以全房產獨特的商業模式精耕雙北，並放眼大桃園地區的開發，對於今年房市各項挑戰，仍深具信心，預估信義代銷今年上半年推案將超越400億，區域遍布雙北各行政區，包含市中心南港區總銷80億的德杰羽森與大安區總銷45億的永康麗莊，為合計約125億的指標大案，另外也即將在桃園八德、小檜溪隆重推案。
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南港是「台北科技走廊」的發展重心，南港東區門戶計劃總面積440公頃，比153公頃的信義計劃區大上3倍，更有經貿、會展、生技、交通轉運、音樂文創五大產業聚集，有望成為北台灣最具發展潛力的區塊。
位於南港東區門戶核心的「德杰羽森」預計今年第一季登場，基地緊鄰東新公園，為南港景觀生態廊道的核心位置，優美的林蔭大道將三塊約1600坪基地串連在一起，是南港區域不可多得的優質基地條件。「德杰羽森」由建築大師呂建勳規劃，三棟建築物立面為現代極簡優美外觀。三區規劃16坪2房到53坪公園第一排4房的產品，符合客戶需求與熱賣之產品，總價控制得宜，首購換屋、自用置產各種產品均有。
2020年永康街因為全世界第六面GUCCI Art Wall躍上國際，2021年當初擁有華麗彩繪的老屋又將華麗轉身，成為大安區指標案「永康麗莊」，位居享譽國際的永康商圈正核心內，區域內多為產官學界的官舍所在地，深厚的人文底蘊孕育出許多當代的政商名流，是人才輩出的風水寶地。商圈內538坪稀有大基地，富都新機構規劃17層樓SC鋼骨制震宅，坪數為40坪、53坪及合併戶93坪，並搭配全坡平車位，是適合自住及置產的住宅。
「永康麗莊」集結李天鐸建築師、王勝正公設設計師、袁宗南燈光設計師及日商華熊營造，為信義路二段捷運東門站的永康商圈內最具指標的預售建案，深受各方期待。
台灣挺過2020年全球因疫情鉅變的局勢，匯集了資金、人才與向心力，更是重啟在地生根的產業轉型與接軌嶄新的供應鏈經濟，台灣房地產在短時間內銷售持續升溫，處處凝聚買氣，買的不只是置產需求，更多的是自住族群想擁有安身立命的住房需求。
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2021-02-17-2021-02-23

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