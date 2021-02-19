房市／高熱度　信義代銷雙北桃園大量推案

南港是「台北科技走廊」的發展重心，南港東區門戶計劃總面積440公頃，比153公頃的信義計劃區大上3倍，更有經貿、會展、生技、交通轉運、音樂文創五大產業聚集，有望成為北台灣最具發展潛力的區塊。位於南港東區門戶核心的「德杰羽森」預計今年第一季登場，基地緊鄰東新公園，為南港景觀生態廊道的核心位置，優美的林蔭大道將三塊約1600坪基地串連在一起，是南港區域不可多得的優質基地條件。「德杰羽森」由建築大師呂建勳規劃，三棟建築物立面為現代極簡優美外觀。三區規劃16坪2房到53坪公園第一排4房的產品，符合客戶需求與熱賣之產品，總價控制得宜，首購換屋、自用置產各種產品均有。2020年永康街因為全世界第六面GUCCI Art Wall躍上國際，2021年當初擁有華麗彩繪的老屋又將華麗轉身，成為大安區指標案「永康麗莊」，位居享譽國際的永康商圈正核心內，區域內多為產官學界的官舍所在地，深厚的人文底蘊孕育出許多當代的政商名流，是人才輩出的風水寶地。商圈內538坪稀有大基地，富都新機構規劃17層樓SC鋼骨制震宅，坪數為40坪、53坪及合併戶93坪，並搭配全坡平車位，是適合自住及置產的住宅。「永康麗莊」集結李天鐸建築師、王勝正公設設計師、袁宗南燈光設計師及日商華熊營造，為信義路二段捷運東門站的永康商圈內最具指標的預售建案，深受各方期待。台灣挺過2020年全球因疫情鉅變的局勢，匯集了資金、人才與向心力，更是重啟在地生根的產業轉型與接軌嶄新的供應鏈經濟，台灣房地產在短時間內銷售持續升溫，處處凝聚買氣，買的不只是置產需求，更多的是自住族群想擁有安身立命的住房需求。