房市／透天破2千萬 台南這區最貴
財經中心/綜合報導
2021-02-19 18:30:00
信義房屋統計歷年台南市主要行政區透天及別墅平均總價，安平區去(109)年首次破2000萬，也是各區最貴。在地房仲說明，透天土地持分大，因此隨著土地取得價格越來越高，透天總價也水漲船高，即使當地屋齡20多年中古透天，目前也要1000至2000萬。
根據信義房屋企研室資料，台南市各主要行政區中，去年透天及別墅平均總價最高就在安平區，達2137萬，是歷年首次破2000萬，其餘包括中西區、東區、永康等，透天及別墅的平均總價也都超過千萬。信義房屋安平店店長呂浩廷指出，透天最大的價值在於土地持分大，因此，隨著近年台南不動產市場熱絡，許多外地建商紛紛南下獵地，不僅推升土地取得價格，自然而然也使透天的價格水漲船高。3至5年前，安平興建一般透天住宅的土地，每坪約25萬左右，如今漲至30萬以上。呂浩廷說，通常若土地每坪貴5萬元，透天總價就會漲200萬左右，反映土地取得成本與建築成本等。除「跟著土地漲」，呂浩廷說，安平透天的平均總價之所以能創高價，也在於五期重劃區內有屋齡較新的透天，不但地坪較老透天更大，且因多蓋4樓半，頂樓通常會有露台等空間可曬衣、休憩，可使用的實際坪數大，因此價格較高。舉例來說，當地新透天別墅地坪多落在30至50坪間，總價需4000萬以上，至於屋齡20多年中古透天，地坪多20餘坪，總價則約1000至2000萬間。不過，呂浩廷也說，透天價格比大樓、華廈高出甚多，雖然南部人通常更偏愛透天，但以目前行情，只有預算較充裕的買方能負擔，反之則仍會考慮大樓物件。