房市／獲頒優良社區可加分 房價支撐性高
財經中心/綜合報導
2021-02-19 18:30:00
各縣市去年底陸續頒發優良社區，優良社區是否成為購屋標的或售出更搶手?房市專家說，獲頒優良社區獎項與房價漲幅、指名度未必畫上等號，但通常因社區維護較佳，買方看屋後，認同度會比一般社區來得高，可說是買賣市場的加分條件之一。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出，得過獎的社區一般都是管委會、住戶維護社區較用心，買方入住後對於社區環境、設備維護狀況較不需擔心；房價部分，影響價格最關鍵仍在於社區坐落的地點及周邊機能，但得獎社區因質感相對較佳，且是經過公部門背書，日後對於價格的支撐性也相對較好。郎美囡認為，通常買方不會特別指定要買得獎社區，但若看房子時，剛好適合的物件是得獎社區，就會構成加分的條件，購屋意願可能提高。信義房屋幸福捷運店專案經理陳逸勳去年服務社區獲得新北市優質防疫公寓大廈獎項。他表示，受新冠肺炎疫情衝擊，藉由提供社區酒精、消毒用品、防疫貼紙等，管委會、物業管理公司也積極宣導，住戶配合度亦高，因而獲獎；據他觀察，社區獲獎前後的差異在於，買方看屋後對社區認同度提升較多，算是「加分條件」。陳逸勳進一步說明，帶動房價上揚的因素通常是複合式的，換言之，社區並不會因為得獎這個單一因素就房價上漲，但以該得獎社區為例，得獎象徵社區本身質感維護得不錯，再加上地理位置近今年初剛通車的捷運環狀線幸福站，且房市大環境又因熱錢多、利率低而相當熱絡，因此，去年成交價格與前年相較有約1成漲幅，以2房車位物件來說，去年成交總價約1250萬，今年約1400萬。