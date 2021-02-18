沒電鍋沒關係！她曝「懶人煮蛋神方法」：在辦公室也可以

在許多料理中，經常可以看見蛋的身影，其中容易烹煮，又不失營養的水煮蛋，是不少人的選擇，但並不是每個人天天都有時間料理，因此就有一名女網友曝光「懶人煮蛋神方法」，並直呼「在辦公室也可以」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示因為最近天氣又轉涼，因此身為懶人的她，在早上根本就爬不起床料理早餐，於是朋友就向她透露一個「煮蛋的神方法」，「朋友跟我說，她最近會用保溫瓶做水煮蛋，方便又可以直接在辦公室操作，實在太適合我了」。

▲女網友PO出雞蛋和自己用的保溫瓶。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲女網友在臉書社團分享1招「煮蛋神方法」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

貼文一出，引起熱議，「這樣也可以，學到了」、「好聰明哦～」、「超方便！立馬學起來」、「我也要試試」、「哇，好強」；不過，也有網友表示，原PO所用的應是「悶燒罐」，而非「保溫瓶」，「是悶燒罐不是保溫瓶！應該不一樣吧」、「我都是晚上煮一下，放入悶燒罐，明天早上還是熱騰騰的，超好吃的水煮蛋」、「這篇真的是太實用了！感謝妳，讓小孩的副食品悶燒罐，重出江湖」、「悶燒罐真的好用」。（編輯：郭佩蓉）