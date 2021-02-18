親戚上門借20萬想買房！網見「職業」秒勸退：肯定有問題
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 19:07:37
生活中遇到急需用錢的情況時，多數人都會先選擇向親戚求助。就有一名網友遇到親友上門想借20萬，並稱今年中就會還，不過親戚「職業」曝光後，也立刻讓不少網友認為「肯定有問題」。
一名網友在PTT上分享近期遭遇，「一個經濟狀況還可以的親戚，在台中鬧區有一套房沒貸款，夫妻兩人都是公務員，跟我們家交往密切。最近她們表示想再買套房，想跟我家借20萬，但我們仍然在繳房貸，應該借這親戚嗎？」對方更表示會在4個月後就還錢，讓原PO陷入兩難。貼文曝光後立刻有網友揭開疑點，「公教信貸利息1.35%免抵押品80萬7年分期，有抵押品或保人可以借到200萬還跑來跟你借？肯定有問題」、「公務員可借的管道更多，跑來找你家？先去探聽看看風聲吧」、「公務員不去跟銀行借？有鬼吧」、「親戚間要錢超難，想佔便宜才想到親戚」、「借投資的一律不借」。但也有人持不同見解，「問他有沒有先跟銀行借，如果有然後還不夠才跟你們借的話那還可以」、「跟他講好利息並簽借據啊，公務員薪水跑不掉」、「要借可以，本票要簽，利息要算」。（編輯：潘毅）