部桃明天重啟營運 33化兵群今逐層進行消毒
記者李春台/桃園報導
2021-02-18 19:51:11
部桃醫院在歷經中央啟動「部桃專案」及「清零計畫」後，中央派專家勘察評估，確認院內感染風險解除，部桃醫院明(19)日將重新營運，今日下午請陸軍33化學兵再次進駐醫院，並逐層進行消毒作業。
1月12日部立桃園醫院爆發照顧COVID-19病患的醫師(案838)及其同住的護理師女友(案839)確診後，後續引發院內其他護理人員感染，並擴散至確診者家屬也同時染疫，此群聚案共造成21人確診，其中1人死亡。桃園醫院即將恢復正常營運，院方為求謹慎，在重啟營運前夕，仍秉持最高防疫標準，商請陸軍33化學兵再次進駐進行公共區域分層消毒，35位化學兵針對門急診大樓B1-3樓公共區域，及醫療大樓B1-3樓公共區域、病房6-7樓分批執行消毒作業。院方表示，明日上午桃園醫院將舉辦「復原啟動、防疫歸隊」記者會，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦將受邀出席。
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