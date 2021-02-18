刮刮樂前4張都槓龜！她後2張「神反轉」嗨炸：財神發紅包

雖然農曆春節假期已經結束了，但是彩券行的生意仍然絡繹不絕，無論是彩券或刮刮樂，買氣依舊相當旺，對此，就有一名女網友今（18）日豪爽砸了1萬2千元，一口氣買了6張2000元的刮刮樂，無奈前4張都慘槓龜，不過最後2張直接「神反轉」，讓大批網友超羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己今（18）日買了6張2000元的刮刮樂，但一開始刮連號9到12號時，這4張全都慘「槓龜」，讓她很沮喪，「想說輸就輸8000了，那本還剩2張，也不差那4000」。

▲一名女網友PO出自己幸運中獎的刮刮樂。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

貼文一出，網友超羨慕，「哇鳴，好棒」、「別人的不會讓我失望」、「恭喜」、「花1萬2中10萬，好爽」、「希望可以分點您的財氣」；不過也有網友提醒，扣除了20％的娛樂稅，再扣掉4%的印花稅，實領應該是7萬9600元；另外，也有網友分享慘痛經驗，「我也曾經只刮一張2000$就中十萬，扣稅後是79600$，但後來連續三年過年打牌都輸錢」。（編輯：郭佩蓉）