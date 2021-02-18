過年發糕黴菌滿布！婆婆堅持「切掉就能吃了」 媳婦無奈
編輯中心/綜合報導
2021-02-18 22:32:32｜2021-02-18 22:36:28
農曆春節家家戶戶都會準備發糕與供品祭祖，也因為份量偏多，一般家庭都需要花不少時間慢慢吃完。不過有媳婦表示，過年發糕一下就發霉，但婆婆堅持切除黴菌部分又能「煎熱當午餐」，過程曝光後也引發網友討論。
一名媳婦在臉書《爆廢公社二館》上分享近期遭遇，「過年拜拜的粿明明發霉了，婆婆還說上面切掉就可以煎起來當午餐吃了，還很堅持可以吃，以前的人真的都這樣嗎？有人敢吃嗎？我負責煎但不敢吃」。過程曝光後也引來數千人討論，不少人紛紛回應「這種東西放個兩天就長斑了」、「霉菌的菌絲都在裡面了吃了包中」、「相信很多人從小都吃過這一味」、「省食物吃壞身體，花更多錢看醫生，不值得」、「菌株早就鑽進去了」。事實上，黴菌從開始滋生到肉眼可見則需要約一週，但在此之前黴菌孢子已開始生長，只是外表還看不出異狀。因此食物明顯發霉時，整體污染早已相當嚴重了。且發霉的食物千萬不要用鼻子聞，或放進嘴巴嚐味道，其中包含的黴菌容易經由鼻子或嘴巴進入體內，也不宜食用，需整顆丟棄。（編輯：潘毅）