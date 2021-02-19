25杯珍奶3外送員一秒棄單！吐出「致命原因」：誰敢接啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 09:13:18｜2021-02-19 10:52:32
外送平台近年來崛起，不管是主食還是飲料，甚至是生鮮雜貨都能外送，成為新一代懶人福音。不過，就有外送員分享自己開工日時，一連接到兩筆飲料訂單，但隨後都馬上棄單，其原因曝光之後，釣出不少同行認同，引發熱議。
原PO在「UberEats/FoodPanda外送員討論區」貼文指出「開工日，一間25杯珍奶找不到人送，我是第三個棄單的，另一間也是19杯手搖飲，想說就送吧，結果店家看錯單，少做了11杯，應該是 30 杯，也只能棄單了。」至於為何外送員都不肯送這些手搖飲，原PO也無奈吐出原因「為什麼沒人要送？因為客人買這麼多手搖飲，為什麼不買袋子咧！」貼文一出，網友紛紛回應「不買袋子到底在想啥」、「風險太高...而且機車載東西超重很危險」、「摔破了還要收負評誰敢接啊」、「不買袋子很難送....還要自己塞滿箱子」。另外，也有不少同行分享經驗表示「我送過29杯一次，裝好裝滿，超重」、「送18杯一次，還自己買袋子，然後破杯，店家封膜沒封好，結果被靠人狂罵一波，袋子我還要自己出錢，真的傻眼」、「有送過20杯沒袋子的，幸好都封口是封密的，不然難搞」、「真的很多人這樣....買大量飲料可以按購買袋子嗎？」、「今天台北可不可，70杯飲料，一看沒袋子秒棄」。（編輯：張嘉哲）