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母生前留拜天公筆記！他看「ㄎㄧㄢ」字好困惑　網曝真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 10:28:22

▲有網友要準拜天公，但不知道媽媽生前交代的「ㄎㄧㄢ」指的是什麼物品。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
▲有網友要準備拜天公，但不知道媽媽生前交代的「ㄎㄧㄢ」指的是什麼物品。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
農曆新年正月初九，是大家熟知的「天公生」，然而現代社會的年味日益淡薄，許多習俗漸不為人知。對此，就有網友遵照媽媽生前留下的筆記拜天公，卻看不懂「ㄎㄧㄢ」指的是什麼物品，因此發文尋求解答，貼文一出也引起網友熱議。
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原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見筆記上寫著，初九拜天公要準備紅龜、蜜餞、水果、餅乾、糖果、素菜和蔴粩，但仔細一看卻發現有個供品是「ㄎㄧㄢ」，讓他瞬間感到相當困惑。
原PO也接著解釋，這份「菜單」是老人家吩咐要拜的時間跟物品，但是媽媽已經去當神仙了，所以沒人可以問，只好上網詢問「各位這個『ㄎㄧㄢ』說的是什麼物品？」
▲內行的網友給出答案，「ㄎ一ㄢ」其實是牽仔粿。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲內行的網友給出答案，「ㄎ一ㄢ」其實是牽仔粿。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
許多網友也紛紛回應，「會不會是ㄋㄧㄢ？年糕？」、「金紙的意思嗎⋯⋯金？」、「會ㄎ一ㄢ掉的東西，應該是三杯酒」、「我決定，婆婆以後拜拜我都要拍起來」、「突然覺得我媽好厲害，我媽不識字，每次拜拜要用啥都記在腦子裡了」、「我現在拜拜都要把供桌拍照存起來，不然真的要準備什麼都不知道了」。
另外，也有內行的網友幫忙解答，「牽仔，去市場賣紅龜粿的店就有」、「牽仔粿，我媽媽的筆記也是這樣寫，做成錢幣形狀長條型的粉紅色糕點」、「牽仔，意思牽成圓滿之意」、「牽仔，麵包店或菜市場問看看」、「我們這邊蠻多老人家會拜這個，也是麵包做的，紅色的、橢圓長條扁扁的」。（編輯：許智超）
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