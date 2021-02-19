結婚當日「岳母多要200萬聘金」！一問理由傻了：該怎辦
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 10:31:47
婚姻大事除了男女主角需要好好協調外，更需要雙方家庭的溝通合作，從婚禮、生小孩到買房等細節牽連甚廣，不少人甚至在討論過程中就喬不攏而撕破臉，最後不僅失了和諧，還恐害婚事泡湯。近日就有一位準新郎在臉書社團《靠北女友my girl》分享，結婚當日岳母竟開口多要200萬元的聘金，理由曝光更讓全場呆愣在原地。
原PO表示「今天準備結婚了，岳母忽然說，我老婆的弟弟缺200萬頭期款要買房子」，獅子大開口要追加聘金200萬元，若不給就不給結婚」，就連老婆也罵他不是男人，200萬元也不拿出來。原PO的老婆甚至還要他把爸爸的土地賣掉，換成200萬元聘金，整件事讓他無奈嘆道「（老婆）說我孬種，為了我的婚姻，只好跟我老爸說，賣土地了」。貼文一出，卻讓大批網友驚呆直呼「如果真的娶了這位賢內助，我還真期待你往後的劇情發展，歡迎常回來分享」、「叫她付200萬嫁妝啊！」「這日後可想而知囉，有需要就來這招，扒你的皮、拆你的骨，沒利用價值最後一腳踢」、「這該怎麼辦？」「兄弟，保重啊」、「換便宜一點的老婆」、「這樣值得嗎？其實可以用你們家的土地，然後再去蓋個更大、更舒適的別墅或豪宅自己住，再找個新老婆」。（編輯：賴詠璿）