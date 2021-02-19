捷運坐博愛座遭嗆！男一站起來「大媽秒閉嘴」：全車看她
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 10:45:24
台灣因為博愛座「讓位」問題，屢屢發生一些爭議，老弱婦孺與年輕人爭執的事件層出不窮，甚至延伸為社會新聞。18日就有一名網友指出，自己先前出車禍導致無法久站，因此搭乘捷運時選擇坐在博愛座上，沒想到卻遭到大媽狂嗆，隨後他緩緩站起吐出「一句話」就讓對方立馬閉嘴，全車人也都盯著大媽看。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己上個月底出了場車禍，雖然身體已經好多了，但因還沒有完全恢復，所以走路仍然不太方便，「而且一拐一拐的，也沒辦法站太久」。他18日搭乘捷運時，就因無法久站選擇坐在博愛座上，卻有大媽看到後立馬要求原PO禮讓，他當時也解釋「我人現在不是很舒服可能沒辦法，對不起。」但對方卻回應「你看起來身體很好啊！體格很好啊！我手上都是東西很累...要禮讓老人家」。聽到這番話，原PO便緩緩地站了起來，臉上毫無表情說道「我車禍受傷還沒好...」，隨後便一跛一跛走下車，留下大媽一臉尷尬待在原地，當時車上所有人都看著她。最後原PO也無奈直呼「沒事沒事，她想坐就讓她坐吧，反正她想坐也沒幾年了，可能過個幾年還不用屁股坐，直接用躺的」。貼文一曝光，就引來將近萬名網友按讚，許多人也紛紛留言直呼「這句：身體看起來很好，真的很討厭」、「博愛座是給老弱婦孺，本來就不是只有老人家優先」、「最後那兩句！我喜歡，讓她坐吧！也坐不了幾年了」、「佩服你的高EQ！不用口出惡言，也能達到效果」、「博愛座是給需要的人，而不是指定看到老人就要讓座」、「很討厭倚老賣老的人」。（編輯：陳雅雲）