台北通勤族問「淡水和深坑」住哪好？內行揭關鍵：超崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 10:53:33
民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。現今台北蛋黃區的房價高漲，不少民眾購屋時會評估大台北外圍周邊的物件。就有網友好奇詢問，淡水和深坑通勤到台北差不多都要半小時，兩地房價也相近，該怎麼選比較好？引發討論。
有網友在PTT以「淡水跟深坑該怎麼選」為題發文，透露正面臨人生規劃的抉擇點，想要詢問大家意見。原PO指出，淡水跟深坑通勤到台北「差不多都是30分以上，兩邊房價感覺差不多，天氣也都很濕」。原PO進一步比較兩地，淡水有輕軌、捷運，生活機能也算好，還有老街什麼的。而深坑也有老街，不過路比較小條，但優勢就是開車到台北市很快，但公車不方便則被原PO認為是缺點。原PO最後詢問大家，「有沒有淡水跟深坑怎麼選的八卦？」問題一出掀起熱議，網友紛紛指出「塞車」是一個關鍵，「有開車不要買淡水，塞到你崩潰」、「說個笑話，淡水交通方便」、「深坑有信義快&國三，比淡水不塞很多」、「淡水真的塞到你不要不要的」、「開車為主選深坑，坐車的話生活算淡水好」、「有車當然深坑，到101才10分鐘，淡水新市鎮到北車要一小時」、「看你通勤方式，開車秒選深坑，淡水開車別鬧了」。不過也有網友認為，「淡水有捷運，並且已經發展一定規模，深坑大概還要20年，並且山區的整合與開發一定比沿海平地困難，總之深坑有得等。深坑進去隨便的地，8成都十幾二十人共有，建商想開發，光協調到所有人滿意、願意賣，應該就要5到10年了」、「深坑腹地很小又在山上」。（編輯：倪浩軒）