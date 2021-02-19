媽狂折廁所衛生紙！網驚「幹嘛這樣」 真相曝：長知識了
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 11:13:31
衛生紙是我們平常的民生必需品，每幾個月就要補貨一波，而一般看到的都是抽取式的面紙，需要使用時輕輕抽一張即可，但近日，就有網友分享自己都會事先折好廁所的衛生紙，但每次折完之後，都被女兒用光，讓她非常生氣，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「折衛生紙很難嗎？從小就教女兒要折，結果不折就算了，還每次都把我折的用完，自己折很困難嗎？我沒使用折好的衛生紙會很困難，妳不知道嗎？」貼文一出，引來不少網友傻眼表示「為什麼要折衛生紙？」、「誰能告訴我為何要折啊」、「折衛生紙有什麼優點嗎？」、「為甚麼要折，拿出來折好不就污染到衛生紙了嗎」、「有沒有好心人可以告訴我為什麼需要折這樣」、「衛生紙要折還是第一次看到....」。而也有不少網友表示「衛生紙有分平板跟抽取式....平板的量不好抓，就會先折好每次要使用的量」、「平板的我也會折...不然每次都拿一坨出來」，不過，原PO也出面解釋「自己折的是抽取式面紙不是平板，單純因為覺得抽取式一張太薄，因此每次使用份量為一張半，才會抽出來折好，而每次女兒都將她折好的衛生紙用光，她才這麼生氣」。事實上，衛生紙分為兩種，一種為抽取式衛生紙，一種為平版衛生紙；兩者差異在於，平板就是平平疊在一起的衛生紙，一般來說質感稍微粗糙，且拿取時常常無法控制定量、厚薄，也因為如此，許多人使用平板衛生紙都會先折好，以方便下次如廁時使用，而抽取式衛生紙則是質感較細緻，且一抽就是兩薄張，張數不多也不少。（編輯：張嘉哲）