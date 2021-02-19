面試完喊一句想加分！網聽「地雷關鍵字」臉綠：自爆了
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 11:29:46｜2021-02-19 11:30:18
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己打算在面試時說「一句話」，讓面試官對自己好感度加分，然而不少人一看到關鍵字立馬打槍直呼「一出來就自爆了！」
原PO於PTT Salary板上發文，表示最近接到了面試通知，打算在面試完若認為該份工作機會不錯，想向面試官表明「雖然我在這個領域還是新手，但我很有熱忱和興趣，也願意好好學習，希望貴公司給我一個機會！」但他就好奇這句話是否恰當，因此納悶詢問「這樣給人的印象會怪還是好？但又想表達自己真的很想要這份工作的話？」問題一曝光，不少人一看到關鍵字「學習」就立馬打槍，「發你薪水不是叫你來學習的」、「學習這個關鍵字一出來就自爆了」、「不行。之前團體面試在我前面新人的就是這樣講」、「你可以講你學習力很好，但不能說你是來公司學習的」。甚至也有網友推薦最佳表達方式，「我會說我在這個領域是新手，但因為我過去有具體經驗，我認為我的經驗也可以在這個領域提供幫助，希望貴公司給我機會」、「第一次面試吼！你要說你有什麼技能要發揮」、「時間寶貴面試排很多，先說說你們最多能給多少，能夠栽培我真的是你們上輩子修來的福氣」。但亦有人抱持不同看法，直言「我反而覺得可以耶，因為如果你是新鮮人或對該領域真的不熟，除了這樣講你還能說什麼？」、「說再多都沒用一切都是看面試的看你順不順眼」、「有的面試官不喜歡聽到你說要來學習，有的卻很喜歡你很謙虛說願意好好學習」、「本來就是自由心證，你講的沒對或錯」。（編輯：陳雅雲）