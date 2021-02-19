國台辦批「信口雌黃」 蘇貞昌：政治口水不必無中生有
記者李春台/桃園報導
2021-02-19 12:21:54
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前接受媒體專訪透露，我國原預計向德國BNT購買500萬劑疫苗受外力阻撓，讓他是「有苦難言」，昨日大陸國臺辦發言人馬曉光以新聞稿批陳所言是「無中生有，信口雌黃」。行政院長蘇貞昌今(19)日到部桃參加醫院重啟營運儀式受訪時力挺陳時中表示，「從來沒有什麼信口雌黃」，強調疫苗採購過程難免有各種狀況，「所有的政治口水都不必無中生有」。
蘇貞昌說，這一次有關疫苗的採購，台灣也一直秉持國外採購、國內研發雙軌進行，國外採購是採用多元採購的方式，以保護國人健康、儘早取得疫苗來進行，過程中難免會有各種情況，我們從沒有去指涉任何人有對我們怎麼樣子的情況，我們所講的都是非常平和，只是很期待各方、各國都能早日有疫苗，可以保護各該國人的健康，所有的政治口水其實都不必無中生有。對於前立委孫大千質疑陳時中所說的「外力」是指上海復星集團或民進黨派系?蘇貞昌表示，有關疫苗採購，指揮中心都有專案團隊，所有的進行都是步步為營，相關進度若可以公開向國人報告時，指揮中心也都會誠實、公正、非常清楚地讓國人知道，立法院黨團協調也邀請他去專案報告，屆時會向立法院報告相關進度和可以公開的情形，透過立法院向國人報告。