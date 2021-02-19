好市多涼麵驚見「謎樣數學題」！婆媽全暈了：真的看超久
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 13:01:34
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使進入賣場需先繳納年費會員，仍深受廣大消費者喜愛；昨（18）日一名網友在臉書分享，在好市多賣場逛到熟食區，發現涼麵竟暗藏「謎樣數學題」，他和朋友看得一頭霧水，畫面曝光讓全場網友笑暈。
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，逛好市多賣場的熟食區時，看見自己最愛的涼麵，立刻轉身和朋友說「欸！你看，這涼麵很好吃耶，難怪整整放了4X4，16格耶，表示賣超好！」豈料，朋友走過來一看了卻發現「明明是3X4，12格而已呀！」一語讓原PO感到滿頭問號，又多看了幾眼才驚覺，原來最左邊的一排涼麵，全是鏡中的倒影，笑稱「那A阿捏？誰跟我一樣眼殘的，出來自首喔」。畫面曝光之後，讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「你的照片根本可以玩找碴遊戲」、「這樣拍怎麼算都馬4X4＝16……太陷阱了啦！最左邊那排是反射倒影，看留言才發現」、「擦太乾淨也是個錯」、「真的看超級久」、「我很認真的數了三次，四四十六……」「看錯＋1」；此外，更有眼尖網友發現「為什麼右上第二沒蝦」、「沒看出來，但是不是有一盒沒有蝦蝦？」「我看到有一盤沒有蝦！」（編輯：賴詠璿）