回應買疫苗不找仲介 陳時中：為什麼一定要找代理商？
記者李春台/桃園報導
2021-02-19 13:04:57
台灣向德國BNT採購新冠肺炎疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時指出，有外力介入因此導致生變。對這種說法，資深媒體人趙少康趙以買房為例，認為一般人買房會透過房仲，不會直接跟屋主買。陳對此回應，他跟上海復星集團未聯絡過，他並強調，「為什麼要找代理商？」，就像大家買東西會找比較方便的管道購買一樣，「有時候可以找總公司談，都是很正常的事情。」
趙少康昨日受訪指出，輝瑞BNT疫苗的大中華代理權為中國上海復星，中央不循正道想走後門，直接去找BNT總公司談，但德國總公司不敢答應，因為這是商業行為有其商業規範，並非是中國政治力介入，他批評陳時中偷雞摸狗，導致採購德國BNT疫苗未成功。今天上午趙少康再以買賣房屋為例表示，大多數人買賣房子會透過房仲，不會私下去找屋主協商，陳時中跳過總代理上海復星集團，直接去找總公司BNT，就是不符合商業行為，「所以我講的嚴重一點，就是偷雞摸狗，不以正道行之。」陳時中今天回應表示，大家買東西會找各種管道，會找比較方便的管道，但他強調跟上海復星沒有聯絡過。記者問他，所以就沒有找代理商了嗎？陳時中回應，「為什麼一定要找代理商？」就像買房子不見得一定要找房仲，有時候可以找總公司談，對於趙表示你買房找屋主，屋主不一定會理你，陳時中說，「但是這屋主就有理我們啊！」
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