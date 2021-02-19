罔腰曬孕肚遭質疑！婦產醫曝「4懷孕方式」：是有可能的
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 14:28:33｜2021-02-19 14:38:27
網紅「罔腰」日前在IG公布有孕消息，並且公開超音波照片，她的男友還坦言是接受某醫師的「人體測試」，引起網友譁然。對此，就有婦產科醫師分析4種「可能懷孕的方式」，並認為這件事「是有可能的」，也給予支持及祝福。
對於罔腰懷孕一事，罔腰男友親自解釋「因緣際會接觸到一位做相關醫學研究的醫師，成功機率不是百分百，過程也有風險，但罔腰仍舊要嘗試看看，費用是天價，詳細的內容也無法公開，初期必須要頻繁回醫院確認狀況，小孩也確實是他的」。雖然罔腰懷孕遭許多人質疑，不過新光醫院婦產科醫師李毅評就在臉書《威廉氏後人 - 李毅評醫師》提出不同的看法，由於他完全沒有幫這位產婦產檢過，所以不會針對個案發表任何看法，但根據過去的文獻指出，染色體結構是「XY」的男性，懷孕的方式其實有4種。這4種方式分別是「腹腔內懷孕、子宮移植、XY男性體內不明原因存在的女性生殖系統、代理孕母」，李毅評附上參考文獻並解釋，「腹腔內懷孕」是指著床在腹腔內或大網膜上，這類型的子宮外孕已經存在於地球上許久，目前醫學上也確實有腹腔內懷孕到活產的例子。而「子宮移植」目前在國外已經有許多人在進行，除了有子宮移植後順利活產的例子，還確實有子宮移植到男性體內的案例，畢竟其實男女體內的血管分佈並沒有那麼不同，但關於異性子宮移植是否有活產的案例，他尚未查到相關資料，「當然也不能排除她就是第一人的可能性」。李毅評接著說，「XY男性體內不明原因存在的女性生殖系統」是有個案用染色體鑲嵌，造成一個主要為XY染色體的男性，體內仍有女性的類子宮的器官，或者也有人是同時擁有2種性別的器官，情況雖罕見，但也不是不存在。第4種是「代理孕母」，有可能從頭到尾都是由代理孕母來完成懷孕，這是他認為目前醫學上最有可能達成的方式，借卵後用先生的精子，再借用代孕的子宮。最後，李毅評也坦言，他會認為這件事是有可能的，「無論是什麼情況，一對父母積極想要小孩的心，都一定是給予支持以及最大的祝福」。（編輯：許智超）【本文獲臉書粉絲團《威廉氏後人 - 李毅評醫師》授權，原文標題：<來函照登系列：沒有子宮的人如何懷孕？>】