回應民調 陳時中：今天在部桃我民調一定第一
記者李春台/桃園報導
2021-02-19 13:57:47
衛福部部長同時也是中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，今（19）日到部桃參加重啟營運典禮時，受到部桃全體醫護人員熱烈的歡迎，典禮結束時也有大批護理人員上前要求簽名合影。陳時中今天被媒體問到最近的民調時回應表示，民調高高低低是正常的，臨走前又回頭回應表示，「今天如果在這裡辦民調，我一定第一！」
擔任部桃直屬長官的衛福部長陳時中，同時也是中央流行疫情指揮中心指揮官，自部桃群聚感染爆發以來，一路對部桃相挺支持，讓部桃人感觸特別深刻。今天陳時中親臨部桃參與重啟營運典禮，一進場就受到部桃全體醫護的熱烈歡迎。典禮結束全體大合照時，更有大批的護理人員上前搶著將自己的識別證或是健保卡都拿出來請他簽名，讓陳時中頓時成為部桃今日最受歡迎人物。 陳時中結束大合照後受訪，媒體問到他對於民調的看法時他提到，民調高高低低，不同的時間就有不同的民調。但或許是受到今天部桃醫護熱烈的情緒感染，本來要離開的陳時中又停下腳步回應表示，「如果今天在這裡做民調，我民調一定第一高！」。他並強調，不同的場合，不同的時間就有不同的結果。我們政務官就是把事情做好就是了！