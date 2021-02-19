12瓶洗衣精超快用光！媽「暗黑用法」被抖出：一堆人這樣
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 16:04:31
洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾有更多的選擇。不過，就有網友指出，幾個月前才幫媽媽買了12瓶洗衣精，最近發現只剩下2瓶，而媽媽的暗黑用法曝光後，就引來許多行家直喊「真的一堆人這樣！」
原PO於PTT八卦板發文，表示前幾個月自己才買了12瓶日本的濃縮洗衣精，但最近媽媽卻坦言「剩2瓶了」，不敢置信的他就反問媽媽「怎可能用這麼快」。然而，媽媽就無辜直呼「用法就跟以前一樣阿！」原PO一聽到立馬抓出用量問題，向媽媽解釋「只要一半」，沒想到媽媽認為只用一半洗劑，衣服不可能洗乾淨，「我該怎解釋濃縮不是偷工減料啦！」此外，原PO也在留言區透露，媽媽無論衣服份量，洗劑用量通通是「一瓶蓋」，偶爾還會多加半瓶蓋。貼文一曝光，許多人也紛紛留言回應，「那你下次買沒濃縮的就好啦」、「精華都在你的衣服上了！香不香，不用加香香豆或柔軟精了」、「一瓶蓋真的很多，室內沒有曬太陽的話，香味超噁」、「我媽好像也亂加欸」、「真的一堆人這樣」、「我的洗衣機會顯示洗衣精建議使用量，洗衣機建議0.5瓶蓋我就用0.5瓶蓋」。但也有網友抱持其他看法，「要看衣服的量，像我媽洗衣服都加一點點，整個洗衣機殘留我弟的體臭洗不掉，我還要去外面自助洗」、「嗯好吧，老實說每次我也是會加0.75~0.9瓶蓋，難怪衣服洗完都香香的」。（編輯：陳雅雲）