罔腰「人體試驗受孕」惹議！醫勸世嘆：不是愚民就是炒作

變性網紅「罔腰」昨（18日）在IG宣布成功懷孕的喜訊，開心附上超音波照同時也掀起各界熱議，就連衛福部、醫界都出面回應。ICU醫師陳志金在臉書上也針對罔腰自爆懷孕一事提出幾點看法，接著更無奈表示如果罔腰是捏造自己懷孕的消息，雖然能達到新聞大量曝光的目的，但後果恐怕得不償失。

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網紅罔腰懷孕一事掀起軒然大波，罔腰男友也親自出面解釋，兩人因緣際會接觸到一位做相關醫學研究的醫師，「成功機率不是百分百，過程也有風險，但罔腰仍舊要嘗試看看，費用是天價，詳細的內容也無法公開，初期必須要頻繁回醫院確認狀況，小孩也確實是他的」。

▲罔腰公布超音波照，宣布懷孕胎12週。（圖／罔腰IG）

對此，重症醫師陳志金表示「任何人想要懷孕的心意，我們都會給予祝福」，但捏造自己懷孕並公開假資訊的動機，這就是在考驗民眾的「醫療常識」和「被愚弄的忍受度」了。

陳志金指出，以目前的醫療，沒有子宮和卵巢，是不可能懷孕生產的；再來就算有這個「人體測試」，也不可能是醫師想做就做、悄悄做的！一定要有醫院，甚至是衛福部、人體試驗、倫理委員會的核可。而且，這種「世紀大事」，也不可能要「受試者」自行負擔費用。

最後陳志金也感嘆直言，這番言論若不是為了愚弄民眾，就是另有炒作目的，文末更勸世指出「說了一個謊，就要說更多的謊，來圓前面的謊！」，強調這麼做雖然達到新聞大量曝光的目的，但是卻賠上了個人的信用，「終究是得不償失的！施主，還是盡早回頭是岸吧！」（編輯：楊智傑）