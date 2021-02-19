開冰箱竟見弟弟留「6字紙條」！她秒糾結臉綠 全場笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 17:14:23
兄弟姊妹之間手足情深，有時候日常相處也會鬧出許多笑話。就有位女網友透露，自己本想去冰箱拿點心吃，結果一打開冰箱門竟然發現弟弟留下一張手寫的紙條，上面簡短6字卻讓她當場愣住陷入糾結，也讓網友笑翻了。
該位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，透露自己與弟弟間的趣事。原PO打開冰箱想要拿媽媽買的中華豆花來吃，想不到一伸手卻發現豆花底下留著一張弟弟寫的紙條，上面寫著「不要偷吃拜託」，真可謂是紙短情長、言真意切，讓原PO頓時陷入糾結。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「在他面前一口吃掉」、「別那麼壞啦，留一口就可以了」、「先把紙條丟掉，就安心多了」、「看到紙條更要吃啊」、「弟弟的當然先吃掉再說」、「正大光明吃」、「留言回覆：我偏要」、「本來不想吃，看到紙條就想吃了」、「我們家，是自己要吃的，要藏好」。原PO也補充說明，「別太認真唸我啊，這我媽放冰箱的，大家都能吃」。另外也有網友笑稱，「我會吃後面那盒」、「拿後面那個沒有墊紙的」、「意思後面那個可以吃」、「拿另一個沒有紙條的」。（編輯：倪浩軒）