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機車專用道被佔據！他見「地上4字」更怒：要我裝翅膀嗎

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 18:26:13

▲有網友發現唯一的機車專用道，卻都是違停的汽車，旁邊的字讓他更生氣。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
▲有網友發現，唯一的機車專用道卻都是違停的汽車，旁邊的字讓他更生氣。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》及《pexels》 ）
台灣有許多民眾依靠機車上班通勤，但眾多機車族的路權是否有受到足夠保障，一直是每隔段時間就會引起討論的議題。對此，就有網友發現，有條路上的機車專用道都是違停的汽車，但想繞路也不行，只因旁邊車道寫著「禁行機車」，讓他相當無言，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》貼出一張馬路街景照，只見馬路上的機車專用道路，全部都被違停的汽車佔據，而一旁道路還標示「禁行機車」，等於機車想避開都不行，還可能因此吃上罰單，這讓他不禁痛斥「台灣的機車是不是該加裝翅膀了？禁行機車根本就是笑話」。
▲許多網友對於這樣的交通相當氣憤，同時也痛斥汽車族的行徑。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲許多網友對於這樣的交通相當氣憤，同時也痛斥汽車族的行徑。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
許多網友看完也相當氣憤，「不拖走的話，機車還是只能違規行駛」、「車種分流，是世界級的笑話」、「機車族的人權呢」、「取消禁行機車道才是正解」、「違停的沒事，騎車的吃罰單」、「機車停在汽車後面，然後打給交通隊說路不通了，才是正解」。
另外，也有人指出，如果機車族真的避開違停被開單，是可以申請撤銷罰緩的，「其實台灣申訴罰單很好申訴的，只要合理，幾乎都會過，只是非常非常慢」、「我被這樣開過單，不過警察說有問題自己去申訴」。（編輯：許智超）
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2021-02-19-2021-02-25

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2021-02-17-2021-02-23

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2021-02-15-2021-02-21
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