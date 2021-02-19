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北漂月薪5萬！男回鄉過年見「表哥坐駕」崩潰：我真悲哀

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 19:28:51

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▲有一名北漂網友表示，自己目前月薪5萬，本打算在返鄉過年時與親友炫耀一番，沒想到看到在南部生活的表哥，已經在開進口名車，忍不住崩潰。（示意圖／取自pixabay）
北台灣因為擁有較好職業發展性，因此出現不少「北漂青年」，為自己的未來打拼。不過就有一名北漂網友提到，目前月薪5萬，本打算在返鄉過年時與親友炫耀一番，沒想到看到在南部生活的表哥，已經在開進口名車，讓他忍不住崩潰大嘆「突然覺得我真的好悲哀」。
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一名網友在PTT分享過年時遭遇，「初一當天回阿嬤家吃飯，一進門姑姑就開始說『唉呦，台北人回來了啊』，讓我心裏是真的蠻驕傲的，更想開始分享台北的好，讓親戚開開眼界」。
▲完整過程曝光後，立刻有鄉民給予建議，認為原PO可以從節省房租下手。（圖／翻攝PTT）
▲完整過程曝光後，立刻有鄉民給予建議，認為原PO可以從節省房租下手。（圖／翻攝PTT）
沒想到準備團圓飯時，阿嬤家番茄醬剛好用完，便請原PO與表哥一同外出購買，原PO才發現，住在南部家裡工作的表哥，已經買了BMW當坐駕了，反觀原PO仍「每天擠捷運，領了月薪5萬，有兩萬元要拿去繳房租」，這樣的反差也讓他崩潰，「突然覺得我真的好悲哀啊」。
完整過程曝光後，立刻引發鄉民感嘆回應，「在台北算上生活費和租屋，要賺個月薪10萬比較值得吧」、「說真的，這種薪水回家還比較好」、「建議房子不要租這麼貴的，還是可以拼一下」、「台北一個月薪水五萬就別住北市，新北外圍考慮一下」。（編輯：潘毅）
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炒作新聞
0%100%
2021-02-19-2021-02-25

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45.76%54.24%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

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2021-02-15-2021-02-21
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