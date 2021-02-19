買豬血糕被塞「99%純金紅包」！網抖殘酷真相：別傻傻的

過年家中長輩總會耳提面命提醒一些傳統習俗、禁忌，像是「地上的東西不要亂撿，尤其是紅包或是錢」，擔心撿了又拒絕「冥婚」後會遭厄運纏身。不過日前就有一名台中民眾到一中街閒逛時遭人送了一枚「99%純金紅包」，模樣精美外還附上貴金屬檢定證書，這就讓他又驚又喜的詢問「這個是真的嗎？價值多少錢呢？」，沒想到卻意外釣出網友吐槽「別這麼天真無邪了」。

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這名住在台中大里的民眾表示，18日當天自己到了一中街逛街，沒想到在排隊等候購買豬血糕時，突然被路人贈送一枚紅包，上頭除了有著牛年的吉祥圖案和「福」字外，還有一枚金光閃閃的硬幣，上頭也同樣刻著金牛圖像，整體包裝相當精美。原PO收完也忍不住驚喜的拍下照片分享到臉書社團《大里人聊天室》，希望網友們能幫忙辨識真偽。

▲網友貼出收到的「 99%純金紅包 」，好奇金牛硬幣的價值與真偽。（圖／翻攝自臉書社團《大里人聊天室》）

照片曝光後掀起眾人熱議，其中就有網友發現紅包上頭的保證書雖然寫著這是「貴金屬鑑定證書」，但檢驗人、審核人的簽名來源卻都是以簡體字寫下，就連檢驗中心的證書封面看起來也不像是台灣出產的。許多網友揪出疑點後表示「看到上面用殘體字，你還要這麼天真無邪嗎？」、「是真的就不會送你」、「簡體說明一切了」、「別傻了啦」。

▲有網友貼出自己收過的金幣紅包。（圖／翻攝自臉書社團《大里人聊天室》）

此外，留言中也有收過類似紅包的網友出面解釋，「當然是假的阿，只是圖個吉祥圖像啊，用火燒，立馬化成灰燼，然而如果有金子成份就會殘留一點點金粉 。這我也買東西送我三份，還有中國保證書」、「我買6個一組好像75吧！好看而已」、「這些淘寶也買的到」。（編輯：楊智傑）