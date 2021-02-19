新人出車禍被逼離職！主管嗆「害同事加班」 網悲曝內幕
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 21:40:54｜2021-02-19 22:02:10
不少人都曾遇到身體出狀況導致無法上班的窘境。不過有一名女網友因為發生車禍意外，卻被主管逼迫離職，給出了理由竟是「害同事要加班」，完整過程曝光，也立刻有內行提供解決方法。
一名女網友在論壇《Dcard》上分享自身遭遇，「因為出了車禍結果要臥床休養一個月，才沒多久就接到主管的電話，說除了我以外還有育嬰假的，這樣會害到部門不能再請人，其他人就必須要加班，要我自己考慮要不要辦離職」。遭受這樣的對待，也讓原po忍不住感嘆，「我只是請個假，結果連加班都可以怪到我頭上，且公司平時就常態加班，原因是同事邊聊天邊吃還打鬧，導致工作沒做完，現在我被當藉口，真的有夠好笑的，新鮮人遇到這種事情該怎麼辦？」完整過程曝光後，也立刻有過來人給予建議，「公司要你簽離職書千萬不要簽」、「不要『被自願』離職～會吃虧的，相關保障都沒了，車禍還要丟掉工作」、「我公司一個主管開刀3個月沒來上班，病假半薪還不是拿爽爽」、「當然是說不要，等他吐資遣費」、「不要答應，對話存起來以後檢舉，記得不能因為員工受傷請員工離職，最差也要拿到資遣費」。（編輯：潘毅）