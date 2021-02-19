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騎樓當得來速？騎士「飆櫃台點餐」　全場轟：這種人很多

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 22:15:19

▲機車騎士的行為讓網友都看傻了。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
▲台灣機車族眾多，但這名騎士將騎樓當得來速的行為卻掀起眾怒，更意外釣出不少店員回應「這種人很多」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）
台灣手搖飲風氣盛行，路邊店面種類選擇多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯，不過竟然有民眾為貪圖方便，竟大搖大擺將手搖飲料店家當成得來速，逕行將機車飆上騎樓，連人帶車直接向店家點了飲料，就連在一旁路過的客人也相當傻眼，忍不住拍照貼到網路上，類似情況也讓不少網友頗有共鳴，紛紛批評「真的把方便當隨便」。
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這名網友日前在臉書社團《爆怨公社》貼出當事照，控訴「茶O會什麼時候有得來速了？」。仔細一看畫面，原來是有騎士似乎將手搖飲料店的騎樓當成速食「得來速」車道，逕自將機車騎上騎樓，離譜行徑也讓原PO氣得表示「下車買很難嗎？」。
▲網友們紛紛分享自己的經驗直言「機車油門催到底會壞的可能情況」有2重點，分別為「新車磨合期」和「別人的車」」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲機車騎士的行為讓網友都看傻了。（示意圖／NOWnews資料照）
畫面曝光也掀起網友砲轟「把機車當輪椅用的不在少數」、「人行道禁止騎乘機車，吃一次罰單就會學乖了」、「把方便當隨便就吃罰單吧」、「很危險欸」。此外，也有民眾分享類似經歷「之前看到的，車頭直接停櫃檯前」、「很多人都這樣，別人想買還不讓」、「身為店員也無法阻止」、「這種客人我們店也很多」。
不過依「道路交通管理處罰條例」規定，將機車騎上騎樓的行為恐怕將一次觸犯第3條第3款、處罰條例第82條兩項規定，將可分別開罰新臺幣600元以上～900元以下、新臺幣1200元～2400元的罰鍰。（編輯：楊智傑）
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