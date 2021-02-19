想辭職當保全！單身哥計畫「周休5日」　網反讚：你贏了

出社會找工作總會遇到不那麼適合自己的工作機會，不論是薪資條件不符合期待或工作內容有落差，許多人總會選擇離職，再尋找新的工作。不過近日有一名男網友在PTT分享了自己的職涯規劃，他提到自己單身且物質慾望又很低，打算辭掉現在的工作回家住，每個月靠著當假日保全慢慢存錢，過著周休5日的生活，計畫曝光後意外掀起網友討論。

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這名網友在PTT的八卦版自述對未來的另一半不抱期待，「反正我不可能有女友了，更不用說結婚了，也更不可能生小孩，基本上我物質慾望又很低，反正沒女友也不用有車，房子也早就放棄了」，沒有計畫留錢給後代的原PO也因此打算將目前的工作辭掉回到老家生活，只要在假日時到保全公司工作，就能過著領薪水又周休5日的生活。

▲離職原因百百種，想辭職回家住過著 周休5日的生活方式就掀起許多網友討論。 （圖／翻攝自PTT）

這則文章曝光後，不少網友不看好他的規劃，紛紛留言指出盲點「等你老了你會後悔蹉跎光陰」、「六日才有辦法跟朋友約吃飯」、「老了，會後悔的」、「建議找個輕鬆沒壓力的工作，至少底薪24K吧」、「如果真的有這種想法我會建議你要去多交些朋友，中老年過後哪天有事情才能有個照應」、「當你拿到薪水就會後悔了」。

但更多鄉民則對於這樣的規劃給予肯定，「吃家裡住家裡，每月存2萬，工作和生活都贏很多人了」、「行啊！順便在五天期間內找點什麼覺得有興趣的事情做」、「搞不好耍廢的那五天忽然找到有興趣的事情」、「現在社會最神奇的就是社畜瞧不起過得比自己爽的人」、「其實自己覺得好，的確比較重要」、「清心寡慾+1，想要的愈少就能過得愈好」。（編輯：楊智傑）